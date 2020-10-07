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فن

بإطلالة أنيقة.. هند عبد الحليم تبهر متابعيها عبر إنستجرام

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:27 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
ندى فكري
شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلقت هند عبد الحليم على الصورة قائلة: "have a great day".


وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة أنيقة وارتدت بلوزة أوف  شولدر باللون الأسود وتنوره مليئة بالألوان، مما جعل إطلالتها مميزة.


وحازت الصور على إعجاب كبير وجاءت التعليقات كالآتى: 
- لبسك يجنن
- شكلك حلووو اوي 
- قمرررر


واحتفلت هند بزفافها على شاب من خارج الوسط الفنى، وحضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين، بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى، وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات.


جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" .


الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.


وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، و"بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى


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