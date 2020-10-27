مساعد وزير الخارجية الأسبق: يجب الوصول لحل لأزمة سد النهضة

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن العلاقات المصرية السودانية ابدية من فجر التاريخ؛ لافتا ان تصريحات الرئيس الأمريكي كشف ان أثيوبيا متعته في ملف سد النهضة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التوصل لاتفاق قانوني ملزم للطرف الإثيوبي؛ وهو الهدف الرئيسي لحل ازمة سد النهضة؛ مستنكرا التهرب الاثيوبي من التوصل لاتفاق خاصة اننا كنا قاب قوسين او ادنى من الوصول إلى حل .





وأكد حجازي أن مصر لديها رؤية سياسية شاملة في الجولة الثالثة لمفاوضات سد النهضة التي سوف تبدأ؛ منوها ان قضية المياه تهدد الأمن والسلم ويجب أن نصل إلى حل.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرًا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.