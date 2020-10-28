التربية العسكرية بجامعة حلوان تطبق نظام الـ «أون لاين» لهذا العام.. وننشر تفاصيل الامتحان الإلكتروني والأوراق المطلوبة للتقديم

جامعة حلوان تطبق نظام الـ " أون لاين" بالتربية العسكرية هذا العام التربية العسكرية بجامعة حلوان: الاختبار الالكتروني يتكون من جزئيتين ومدته نصف ساعة

6 مواضيع بحثية لطلاب دورة 24 أكتوبر لاجتياز الدورة





أعلنت إدراة التربية التربية العسكرية بجامعة حلوان عن تطبيقها نظام البحث الالكترونى لاجتياز دورة التربية العسكرية للذكور من طلاب الجامعة بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .





كما أعلنت جامعة حلوان عن رابط التسجيل فى دورة التربية العسكرية ولأداء الاختبارات الإلكترونية وتسليم أبحاث الدورة للطلاب .





ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك تيسيرًا على الطلاب لمنع تجمع الطلاب داخل الجامعة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويمكن الطالب التسجيل

من خلال هذا اللينك :









ويتم انعقاد الدورة على المنصة الالكترونية الجامعة بدلاً من التواجد داخل الحرم الجامعي نظرًا الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا ومن خلال حرص الجامعة على صحة طلابها من الجامعة .





يأتي ذلك عقب تسجيل مجموعة من البيانات وهي الرقم القومي والبيانات الشخصية الاسم والكلية والفرقة ورقم الطالب بالدورة المشترك بها والفصيلة ثم رفع وتحميل البحث على الموقع عقب كتابته وفقا للشروط المحددة وأداء الامتحان.





وأوضحت الإدارة أنه توزيع البحث الالكتروني للتربية العسكرية لجامعة حلوان لعام ٢٠٢٠ المخصص للدورة (٢٤ أكتوبر ) للقسم النهائي ، مشيرا الى انه من المقرر ان يجتاز الطلاب للامتحان الالكترونى بجانب البحث، وأنه من المقرر ان يشمل البحث عدة عناصر أساسية وهى :





١- أن يشمل بيانات " الاسم ، الكلية ، الفرقة ، رقم الجلوس الخاص بالطالب ، الرقم القومى للطالب.





٢- أن يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى، صورة من كارنية الكلية.





٣- فى حالة عدم وجود كارنيه للطالب يرسل صورة إيصالات الدفع لآخر عام للطالب وسوف يتم حل مشكلة الطالب دون الحاجة للحضور





ويمكن للطلاب تحميل أبحاثهم عبر هذا الرابط :





والتقدم للامتحان الالكترونى عبر هذا الرابط الامتحان : http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAMA/login.asp





وقد اوضحت ادارة التربية العسكرية بجامعة حلوان انه تم توزيع البحث الالكتروني للتربية العسكرية لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ المخصص للدورة ( ٢٤ اكتوبر الاستثنائية ) للقسم النهائي و يتم الاستعلام عن الاسماء بواسطة الرقم القومي، مشيرا الى انه تم تحديد يوم الخميس الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٠ ليكون يوم الامتحان الالكترونى للطلاب من الساعة ٦صباحا حتى الساعة ٦ مساء .





وأوضحت الادارة ان الامتحان الالكتروني يشمل ٧ أسئلة اختار الاجابة الصحيحة و ٧ اسئلة ضع علامة صح أو خطأ ، و مدة الاختبار هى نصف ساعة .





كما اوضحت الادارة الى ان الموضوعات البحثية تم توزيعها على طلاب دورة ٢٤ اكتوبر كالاتى :

دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فايروس كورونا المستجد )

للفصائل (١،٢) من مسلسل ١ الى ١٠٠





(تأثير فيروس كرونا على الاقتصاد العالمي والمصري)

للفصائل (٣،٤) من مسلسل ١٠١ الى ٢٠٠





(دور المجتمع المدني في مجابهة فيروس كرونا)

للفصائل (٥،٦) من مسلسل ٢٠١ الى ٣٠٠





( الأثر السلبي للشائعات خلال ادارة الازمة وأسلوب مجابهتها )

للفصائل (٧،٨ ) من مسلسل ٣٠١ الى ٤٠٠





( ا لمخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب و أسلوب الوقاية منها)

للفصائل (١٠،٩) من مسلسل ٤٠١ الى ٥٠٠





(حروب الجيل الرابع – شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي )

للفصائل (١١،١٢) من مسلسل ٥٠١ الى ٦٠٠





جدير بالذكر أن الجامعة قد نبهت على طلاب الفرق النهائية سرعة التسجيل للحصول على دورة التربية العسكرية وانه لن يتم حصول الطالب على شهادة التخرج بدون أداء التربية العسكرية .



