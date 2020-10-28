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مرأة

تعانى من حساسية البيض.. 4 بدائل لتناول البيض تعرفى عليها

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
 يعد البيض أحد أكثر الأطعمة المسببة للحساسية شيوعًا لدى الأطفال وتعد حساسية البيض هي فرطُ حساسيةٍ مناعية للبروتين الموجود في بيض وتبدأ ظهورُ أعراضِ هذه الحساسية بسرعةٍ وتتراوح علامات الحساسية وأعراضها ما بين البسيطة إلى الحادة حيث تؤدى إلى ظهور الطفح الجلدي أو القيء أو التهاب ممرات الأنف إذا كنت تعانين من حساسية البيض.

 في هذه الحالة ، يجب أن تحصل على هذه الأطعمة التي لها نفس القيمة الغذائية للبيض. إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى أفضل بدائل البيض

1. مهروس الموز

الموز المهروس هو بديل شائع للبيض. يعمل هذا الاستبدال بشكل أفضل في الكعك والبراونيز . كما أن الموز غني بالبوتاسيوم والألياف والسكريات الطبيعية والفيتامينات والمعادن الأخرى التي تساعد في الحفاظ على صحتك العامة

يمكنك هرس الموز واستبدال كل بيضة بربع كوب (65 جرام) من البيوريه.

2. بذور الكتان المطحونة / بذور الشيا

 تعتبر بذور الكتان المطحونة وبذور الشيا ذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف يمكنك طحن هذه البذور واستخدامها في الخبز والطبخ. ومع ذلك ، فإن استخدام معجون البذور هذا يمكن أن يجعل طعامك كثيفًا وثقيلًا بعض الشيء.

لاستبدال بيضة واحدة ، اخفقي ملعقة كبيرة (7 جرام) من بذور الشيا المطحونة أو بذور الكتان مع ثلاث ملاعق كبيرة (45 جرامًا) من الماء حتى يتم امتصاصها بالكامل وتكثيفها.

3. صوص التفاح

 بديل صحي للبيض. سيكون استخدام صلصة التفاح غير المحلاة مناسبًا  قلل من كمية السكر أو التحلية في الوصفة. يحتوي عصير التفاح على مضادات أكسدة تسمى المواد الكيميائية النباتية ، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

استخدم ربع كوب (حوالي 65 جرام) من عصير التفاح لتحل محل بيضة واحدة.

4. الخل وصودا الخبز

يعتبر خل التفاح أو الخل الأبيض المقطر من أكثر الخيارات شيوعًا المستخدمة كبدائل للبيض عند خلط هذين المكونين ، ينتج عن التفاعل الكيميائي الناتج ثاني أكسيد الكربون والماء ، مما يجعل المخبوزات خفيفة وجيدة التهوية. 

خلط ملعقة من صودا الخبز مع ملعقة من الخل يمكن أن يحل محل بيضة واحدة في معظم الوصفات.

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