انتقاماً لنجلها.. سيدة تقتحم مدرسة وتضرب طفلاً فتصيبه بارتجاج في المخ.. فيديو

قالت شيماء جمال، مديرة حماية الطفل بمدينة قليوب، إن عم الطفل "سعيد" المُعتدى عليه من سيدة (وليَّة أمر طالب زميله) حضر إلى و حدة حماية الطفل؛ لتقديم شكوى.





جمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن ما حدث هو أن هناك طفلين كانا يلعبان مع بعضهما، وتشاجرا ، وهذا طبيعي بين الأطفال ، ثم بعد ذلك انتهى الشجار وذهب كل منهما ، وبعدها جاءت إ حدى أولياء الأمور تشتكي لمدير المدرسة من الواقعة. وأضافتالقناةحدث





وأوضحت "جمال"، أن والدة الطفل بعد خروجها من مكتب المدير؛ رأت الطفل الذى كان يلعب مع ابنها، فا نهالت عليه بالضرب، انتقامًا لطفلها .





وتابعت "جمال"، أن التقرير المبدئي الخاص بالمستشفى أكد أن الطفل لديه ارتجاج في المخ بسبب الضرب الذي تلقاه من وليه الأمر والواقعة تحوّلت إلى النيابة .



