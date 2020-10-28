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توك شو

انتقاماً لنجلها.. سيدة تقتحم مدرسة وتضرب طفلاً فتصيبه بارتجاج في المخ.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
ضرب الاطفال
ضرب الاطفال
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إبراهيم القادري
قالت شيماء جمال، مديرة حماية الطفل بمدينة قليوب، إن عم الطفل "سعيد" المُعتدى عليه من سيدة (وليَّة أمر طالب زميله) حضر إلى وحدة حماية الطفل؛ لتقديم شكوى.

وأضافت جمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن ما حدث هو أن هناك طفلين كانا يلعبان مع بعضهما، وتشاجرا، وهذا طبيعي بين الأطفال، ثم بعد ذلك انتهى الشجار وذهب كل منهما، وبعدها جاءت إحدى أولياء الأمور تشتكي لمدير المدرسة من الواقعة.

وأوضحت "جمال"، أن والدة الطفل بعد خروجها من مكتب المدير؛ رأت الطفل الذى كان يلعب مع ابنها، فانهالت عليه بالضرب، انتقامًا لطفلها .

وتابعت "جمال"، أن التقرير المبدئي الخاص بالمستشفى أكد أن الطفل لديه ارتجاج في المخ بسبب الضرب الذي تلقاه من وليه الأمر والواقعة تحوّلت إلى النيابة .

من جهته، قال سعيد عبد الغني، ولي أمر الطفل، إن ابني حالته سيئة، ولديه ارتجاج في المخ، وإصابات في وجهه، وحالته النفسية سيئة بسبب ما حدث له.

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