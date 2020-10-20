رئيس المركز طلب لها وحدة حماية الطفل.. إحالة مدرس ضرب تلميذة للتحقيق بأسيوط

أحال مدير إدارة البداري التعليمية بأسيوط مدرسا إلى التحقيق بسبب ضرب تلميذة بمدرسة عزب النواورة الابتدائية .





كان محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري بأسيوط قام بجولة تفقدية على عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجدة داخل المؤسسات التعليمية وخلال تفقده مدرسة عزب النواورة شاهد تلميذة صغيرة تبكى أثناء خروجها من حجرة مديرة المدرسة.





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على الفور اقترب منها وهدأ من بكائها وشكت إليه أن المدرس ضربها وأشارت الى مدرس و قالت انه ذنبها أمام السبورة وهى رافعة يديهاإلىى اعلى.





تواصل رئيس مركز ومدينة البداري على الفور مع محمد إبراهيم دسوقى مدير إدارة البدارى التعليمية والذي استنكر العمل اللاتربوى وأرسل فريق من المحققين للتحقيق الفورى فى الواقعة.





كما قام رئيس المركز بإخطار وحدة حماية الطفل بالمركز لتقوم بدورها بالدعم النفسي للطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المدرس وفقا لقانون حماية الطفل.



