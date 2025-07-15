بعد إثارتها الجدل بفستان الزفاف.. آمال ماهر تطرح “خبر عاجل” أولى أغاني ألبومها حاجة غير

طرحت منذ قليل النجمة آمال ماهر، أغنيتها الجديدة “خبر عاجل”، والتي تعد أولى ألبومات ألبومها الجديد “حاجة غير”، المقرر طرحه للجمهور يوم 20 يوليو الجاري، وذلك على قناتها الرسمية بـ يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية في مصر والوطن العربي والعالم.

وتعاونت النجمة آمال ماهر في أغنيتها الجديدة “خبر عاجل” مع الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، والملحن مدين، والموزع الموسيقي توما، ميكس وماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد عيادي،وإدارة أعمال ريهام صبري، إنتاج: كليفر إنترتينمنت

توزيع: بيليف.



وتقول كلمات أغنية خبر عاجل للنجمة آمال ماهر، “مبروك يا بنات فيه خبر عاجل اه ده قصده عليا وانا بعد الصبر لقيت راجل وملالي عينيا وظهر لي اهه بطل الحدوته خلاني بقيت بيه مربوطه وقفت حياتي عليه هيصوا وارقصوا ادي صاحبتكم مبسوطه معاه واللي هيقرصني يحصلني يا فرحته يا هناه الحب بيعدي وهعديكوا ويا حظه اللي يلاقي شريكه ده يتبت يمسك فيه بين ايدي ملكته وبقيت ملكه ف مملكته ده انا يكفي انا غيرتك حركته طب ناقص ايه... روحوا باركوا كمان للي دعولي دعوتهم اهيه ماكانوش حابيني ابقى بطولي ياما ضغطوا عليا”.

وتتعاون النجمة آمال ماهر في ألبومها الجديد “حاجة غير” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وأبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر، نادر عبد الله، ونور عبد الله، أحمد المالكي، وعليم، والموزع أحمد إبراهيم، والملحن مدين، وأحمد زعيم، وعمرو الخضري، وعمرو الشاذلي، وغيرهم.