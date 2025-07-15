جوائز إيمي 2025: Severance يتصدر بـ27 ترشيحا وThe Penguin يلاحقه بـ24

أعلنت أكاديمية التلفزيون الأمريكية، القائمة الرسمية لترشيحات جوائز الإيمي الـ77، في دورة تُعدّ من بين الأقوى والأكثر تنافسًا في السنوات الأخيرة، حيث تصدّر مسلسل Severance المشهد بـ27 ترشيحًا، تلاه مسلسل The Penguin بـ24 ترشيحًا، فيما حصل كل من The White Lotus وThe Studio على 23 ترشيحًا.





ويُقام الحفل السنوي لتوزيع الجوائز يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مدينة لوس أنجلوس، ويقدّمه الكوميديان الأمريكي نيت بارغاتز.

أفضل مسلسل درامي:









Severance

The White Lotus

The Last of Us

Andor

Slow Horses

The Diplomat

The Pitt

Paradise

أفضل مسلسل كوميدي:

The Bear

Abbott Elementary

Only Murders in the Building

Hacks

Shrinking

Nobody Wants This

The Studio

What We Do in the Shadows

أفضل مسلسل قصير:

The Penguin

Black Mirror

Adolescence

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

فئة التمثيل - الدراما

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي:









آدم سكوت (Severance)

بيدرو باسكال (The Last of Us)

ستيرلينغ ك. براون (Paradise)

نواه وايلي (The Pitt)

غاري أولدمان (Slow Horses)

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي:









كاثي بيتس (Matlock)

بريت لوير (Severance)

بيلا رامزي (The Last of Us)

كيري راسل (The Diplomat)

شارون هورغان (Bad

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي:





جون تورتورو، تراميل تيلمان، وزاك شيري (Severance)

والتون غوغينز، جيسون إيزاكس، سام روكويل (The White Lotus)

جيمس مارسدن (Paradise)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي:

باتريشيا أركيت (Severance)

كاثرين لانيزا (The Pitt)

كاري كون، جوليان نيكلسون، باركر بوزي (The White Lotus)

عن الجائزة:

تُعد جوائز إيمي من أرفع الجوائز التلفزيونية في العالم، وتُكرّم أفضل الأعمال الدرامية والكوميدية والقصيرة، بالإضافة إلى أداء الممثلين وفرق الإنتاج. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة قوية لمسلسلات ناقشت قضايا سياسية واجتماعية معاصرة، وسط تصاعد تأثير المنصات الرقمية على صناعة التلفزيون.





يُذكر أن التوقعات تشير إلى منافسة شرسة بين Apple TV+ وHBO Max، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع بعودة بعض المسلسلات الكبرى إلى الواجهة.



