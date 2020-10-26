التعليم تحارب الشائعات.. 10 أخبار مغلوطة تثير البلبلة والوزارة تنفيها .. طارق شوقي: مروجو الاكاذيب هدفهم إحداث الجدل وعلى أولياء الأمور والطلاب التأكد قبل إعادة النشر

وعلى جانب آخر .. كانت قد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، ولا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية (إدارة الشيخ زايد- إدارة الهرم – إدارة أكتوبر) وأن الدراسة منتظمة منذ 20 سبتمبر 2020 وحتى تاريخه.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر بخصوص وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل المدارس، منعًا لإثارة الرأي العام والبلبلة لدى أولياء الأمور مما يؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.

تغيير منهج الصف الثالث الثانوي

كما شهدت الايام الماضية ، انطلاق شائعة أخرى ، بشأن تغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021.





وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على نفي تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً أن مناهج الصف الثالث الثانوي المقررة هذا العام كما هي دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق، مناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





وقالت وزارة التربية والتعليم : إن نظام التشعيب بالثانوية العام مازال قائمًا هذا العام 2020/2021، وسيكون "أدبي، علمي علوم، وعلمي رياضة"، كما أن الامتحان سيكون إلكترونيًا، ويتم تصحيحه أيضًا بصورة إلكترونية باستخدام النظام الجديد، حيث سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).





غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس

كما شهدت الايام الماضية ، تداولا لأنباء حول غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس.





وقد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس، مُشددةً على إلتزام كافة المدارس بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي ومنع التكدسات، إلى جانب الالتزام بقواعد النظافة العامة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار حرص الدولة على حماية الطلاب في ظل أزمة كورونا، يتم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في المدارس، والتي تتمثل في التهوية للفصول والمعامل ومنع تجمعات أولياء الأمور، ودخول الطلاب بانتظام، وتطهير الفصول والأسطح المشتركة، فضلًا عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، حيث يجلس كل طالب في مقعد منفصل، كما يراعى التباعد أثناء عملهم في مجموعات وأثناء الفسحة المدرسية، ويرافق كل معلم طلابه من الطابور إلى الفصل، وينظم دخولهم وجلوسهم، إلى جانب التزام العاملين بارتداء الكمامات، كما سيتم عمل تحليل دوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بالإضافة لرفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.





إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية





وشهدت الايام الماضية كذلك ، تداولا لأنباء تزعم إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية.





وقد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية، مشيرةً إلى أن الهدف من تدريس القصة هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية والفكرية التي تساعدهم في كتابة الموضوعات المختلفة، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور وإفساد العملية التعليمية.





إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد





ومن الشائعات التي اثيرت ايضا خلال الايام الماضية ، أنباء زعمت إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد.





نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن الامتحانات ستعقد بنظام التقييم فقط للصفوف من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانوي العام، فإن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية دون أي تغيير، مُشددةً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا.





وقالت وزارة التربية والتعليم : يعتمد نظام التقييم بالنسبة للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي: ("يفوق التوقعات دائمًا": ويرمز له باللون الأزرق، "يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر ، "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر ، "أقل من المتوقع": ويرمز له باللون الأحمر)، على أن يتسلم ولي الأمر في نهاية كل فصل دراسي تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف الطالب.









فرض رسوم على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بالتعليم العام والفني





وشهدت الايام الاخيرة ايضا ، انتشار أنباء بشأن فرض رسوم على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بالتعليم العام والفني خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.





حيث نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجاني دون فرض أي رسوم على الطلاب سواء الجُدد أو الراسبين الباقين بذات المستوى، وذلك حرصًا من الدولة على عدم تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية، وإتاحة فرص التعليم المجاني لكافة الطلاب.





وتم تحديد أيام الحضور بالمدارس بناء على الكثافات في المدارس، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.





إجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونيًا





وشهدت الايام الماضية ايضا انتشار أنباء بشأن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونيًا خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.





ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونيًا خلال العام الدراسي 2020/2021، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحةً أن نظام الامتحانات لكافة طلاب الدبلومات الفنية سيعقد هذا العام ورقيًا كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار حرص الدولة على اتخاذ إجراءات فعلية نحو التحول الرقمي التدريجي لمنظومة التعليم في مصر، تم توفير العديد من مصادر التعلم المختلفة لطلاب التعليم الفني من خلال المحتويات الرقمية عبر المنصات، وكذلك تخصيص قناة تعليمية بالتليفزيون لشرح مناهج التعليم الفني وفق خطة الدراسة، فضلًا عن إنتاج محتوى إلكتروني للمناهج الدراسية لإتاحته على المنصات المختلفة المتاحة بالوزارة، وكذلك على قنوات "YouTube" وعلى منتديات قطاع التعليم الفني للمدرسين والطلاب لاستخدامه.





وقالت أنه في سياق متصل، تم اعتماد نظام التعليم المدمج كنظام أساسي لتعليم الطلاب بمدارس التعليم الفني بمختلف أنواعها بما يضمن الجمع بين تواجد الطلاب وتنفيذ الدروس العملية بالمدرسة بأماكنها المخصصة، إلى جانب تخصيص الوقت الكافي لمناقشة الدروس النظرية والإجابة على تساؤلات الطلاب، وكذلك الاستفادة من المنصات الإلكترونية "Edmodo" في التواصل بين المعلم والطلاب طبقًا لجدول يتم وضعه من جانب إدارة المدرسة بالتعاون مع التوجيه الفني المختص، وذلك حرصًا على تنظيم وإدارة العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني خلال العام الدراسي 2020/2021، في ضوء أزمة كورونا.





إلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية

كما ترددت خلال الأيام الماضية ، أنباء بشأن إلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية.





ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية، مُوضحةً التزام كافة المدارس بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، بشأن ضوابط الإعفاءات المُقررة للطلاب، وأن أحكام القرار تسري على جميع المدارس سواء كانت رسمية أو خاصة وكذلك المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأي نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من الوزارة.





وقالت وزارة التربية والتعليم ، يتم إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بكل المدارس، من مقابل الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والاشتراك بالرحلات ومجموعات التقوية المدرسية، وذلك شرط التقيد بالمربع السكني للالتحاق أو التحويل بالمدارس الحكومية، وشروط التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية والعكس في أي وقت خلال العام الدراسي، فضلًا عن مقابل خدمات التجريب وشرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، وبالنسبة للمدارس الرسمية الدولية يتم إعفاء الطلاب من إجمالي المصروفات الدراسية بكل أنواعها، وشرط الكثافة المقررة عند التحويل منها وإليها مع منحهم مجانًا أي وسيلة تعليمية تسلم لزملائهم.









وقف الدراسة في المدارس بسبب سوء الاحوال الجوية

وكانت قد انتشرت ايضا خلال الايام الماضية شائعة وقف الدراسة في المدارس بسبب سوء الاحوال الجوية.



