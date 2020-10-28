محمد بسام حارس الطلائع يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

كشف محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، حقيقة أنباء دخوله في مفاوضات مع مسئولي النادي الأهلي؛ للتوقيع مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وقال "بسام"، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لم يسبق لمسئولي الأهلي أن تحدثوا معه في الفترة الماضية.





وأضاف "بسام": "علمت بوجود حديث واستطلاع من جانب الأهلي مع مسئولي طلائع الجيش لضمي خلال الفترة المقبلة، لكن لا توجد عروض رسمية حتى الآن".





وأكمل: "لم يتحدث معي أي مسؤول في النادي الأهلي من أجل ضمي، ما عرفته هو الاستطلاع والحديث غير الرسمي فقط مع مسؤولي الطلائع".





واختتم: "عقدي مع الطلائع يتبقى به موسمين، وبالتالي أي انتقال لي سيكون بالتأكيد عن طريق فريقي الحالي".