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محافظات

قطع المياه 6 ساعات عن مدينة بنها

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع المياه عن مدينة بنها وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الرابعة فجر الخميس الموافق 29 أكتوبر.
‎ وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة أن الانقطاع ياتى نظرا لأعمال الغسيل الدروي لشبكات المياه بالكلور.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
من جانبه اعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالي 27 مليون جنيها.
وأوضح مجاهد أنه من المخطط تنفيذ عدد 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر اسكندرية الزراعي ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، والتي كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.
وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية وجارى تنفيذ الأعمال ومن المقرر الانتهاء في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ البدء فالتنفيذ.
وأشار المهندس مصطفى مجاهد إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قامت برفع درجات الاستعدادات وإعلان الطوارئ بكافة فروع وقطاعات الشركة والتشديد على جاهزية المعدات للتعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.
وذكر أنه تم إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعددًا من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

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