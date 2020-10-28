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فن

مكشوف البطن.. إنجي المقدم تبهر متابعيها عبر الانستجرام

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وظهرت إنجي المقدم في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان مكشوف البطن وشعرها المنسدل على الأكتاف". 

يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.


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