تقارير: مصر طلبت تأجيل لقاء الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال لما بعد 19 نوفمبر

كشف تقرير مغربي، اليوم، الأربعاء، أن مصر طلبت بشكل رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في نصف إياب نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إجراؤهما يومي1، و6 نوفمبر المقبل.









ووفقًا لموقع "le360" سبورت المغربي: "أكد مصدر مسؤول داخل (كاف) أن السلطات المصرية طلبت بشكل رسمي، تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، لما بعد 19 نوفمبر".







