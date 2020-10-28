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رياضة

تقارير: مصر طلبت تأجيل لقاء الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال لما بعد 19 نوفمبر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:14 م
الزمالك ضد الرجاء
الزمالك ضد الرجاء
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إسراء أشرف
كشف تقرير مغربي، اليوم، الأربعاء، أن مصر طلبت بشكل رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في نصف إياب نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إجراؤهما يومي1، و6 نوفمبر المقبل.


ووفقًا لموقع "le360" سبورت المغربي: "أكد مصدر مسؤول داخل (كاف) أن السلطات المصرية طلبت بشكل رسمي، تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، لما بعد 19 نوفمبر".


وأوضح التقرير، أن طلب التأجيل يأتي بسبب الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر، إضافة إلى أن الفترة تلي الانتخابات المذكورة ستعرف تواريخ "فيفا: ما سيفرض تأجيل مباريات دوري الأبطال لما بعد يوم 19.


وكان الزمالك قد حقق الفوز ذهابًا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب، ليضرب موعدًا مع الأهلي في النهائي.

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