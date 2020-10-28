AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك أبوظبي الأول يطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتعزيز مبيعات التجار

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:46 م
صدى البلد
Advertisements
أطلق بنك أبوظبي الأول ، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة " Super-Surprises " التي تعمل على استخدام بيانات المدفوعات من خلال حملات فعالة لتعزيز مبيعات التجار وجذب عملاء جدد إليهم.

وتمثل "Super-Surprises" الإضافة الأحدث إلى منصة الدفع المتكاملة "Payment as a Platform" التي أطلقها البنك، وتعتمد على تحليل سلوك الإنفاق في كل بطاقة تتفاعل مع أنظمة الدفع التابعة لبنك أبوظبي الأول، سواء في نقاط البيع أو عبر بوابة المدفوعات. وستساهم هذه الخطوة في مساعدة التجار على إعداد حملات ترويجية فعالة تستقطب المزيد من العملاء إلى علاماتهم التجارية.

ومن خلال دراسة تفاعل العملاء مع العلامات التجارية المختلفة وسلوكيات إنفاق البطاقات، فإن أهمية المنصة لا تقتصر على مساعدة التجار في زيادة مبيعاتهم فحسب، بل وتساهم أيضا في تحقيق وفورات كبيرة على صعيد تكاليف أنشطة التسويق، وتضمن عائدا مثاليا على الاستثمار في كل حملة.

وتتيح "Super-Surprises" لأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة الاستفادة من نظام الإحالة التي يحقق لهم عوائد إضافية على إحالة الشركاء. ونظرا لامتلاك بنك أبوظبي الأول منظومة مدفوعات قوية في دولة الإمارات، ستعمل أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة على توليد عروض ترويجية مفاجئة لحاملي البطاقات تتفاعل مباشرة مع منظومة مدفوعات بنك أبوظبي الأول، بعض النظر عن كونهم من عملاء البنك.

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول : " ندرك أهمية تزويد شركائنا بحلول رقمية مبتكرة، وحرصنا من هذا المنطلق على الاستثمار في الأدوات التي تساهم في تعزيز تجربة عملائنا ".

من جانبه قال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: " تمثل "Super-Surprises" إضافة قيمة إلى مبادرة "Payment as Platform" لكونها برنامجا فريدا يساعد التجار على تقديم مفاجآت تنسجم مع توجهات ومشتريات حامل كل بطاقة، الأمر الذي نثق بأنه سيعزز من زخم عمليات الإنفاق. وتقدم الحلول التي يطورها بنك أبوظبي الأول جسرا يربط بين التجار والمستهلكين، ويضمن تحقيق قيمة مضافة على امتداد دورة معاملات الدفع ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك الكويت الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى

تعرف على بطاقة "ميزة" الجديدة من بنك الكويت الوطني - مصر.. خدمات

تحصيل المصروفات إلكترونيا.. بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة سيناء

بنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع شمال القاهرة للكهرباء لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني 

اتفاقية بين بنك مصر و"مصاري" لتقديم بعض خدمات المعاملات البنكية "تفاصيل"

خدمات إلكترونية جديدة لبنك عودة ..خدمات

ترشيحاتنا

السيسي لمسلمي العالم: نحتاج لمراجعة أنفسنا.. وإذا كنت تحب النبي تأدب بأدبه

اللطم في جنازة فرنسا.. صحيفة أوروبية: أردوغان يحلم عبثا بمزاحمة مصر والسعودية

بإطلالة دافئة.. مريم أوزرلي تخضع لجلسة تصوير جديدة.. شاهد

تعرف على فيات تيبو 2021 بعد انطلاقها رسميا.. صور

أكبر قنبلة غير ذرية.. شاهد| مشروع أمريكي لتزويد إسرائيل بسلاح خطير في ترسانتها

شريف إكرامي يرد على شوبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الجريء في الجونة.. 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقاد

7 محاذير للتعامل مع نزيف ما بعد الولادة.. تعرفي عليها

تابوت المياه.. آلات ري لا يعرف الجيل الجديد من أبناء سوهاج عنها شيئا.. تعرف عليها