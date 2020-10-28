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مرأة

شاهد.. ندى موسى بإطلالة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:43 م
ندى موسى
ندى موسى
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة ندى موسى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"  من خلال فعاليات مهرجان الجونة، وتألقت بها مرتدية فستانًا جذابًا باللون الأبيض، ودون أكمام ليبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ندى موسى في الماكياج على الألوان البنية البسيطة للعيون التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما اختارت تسريحة مختلفة وجذابة لشعرها الكيرلي الأسود لتتناسب مع ظهورها.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويُعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمُتحمس لها.

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