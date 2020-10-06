فستان منقوش.. ندى موسى تبرز قوامها الرشيق في أحدث إطلالة





وعلقت على الصورة قائلة :" توقف عن شرح نفسك، اسكت واتصرف".





وظهرت ندى موسى بإطلالة تبرز قوامها الرشيق، مرتدية فستانا أنيقا مشجرا بألوان الأسود والأبيض والأحمر واللبني، حيث خطفت أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي.





كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البني منسدلا على الجانبين بطريقة ناعمة تبرز جمالها.





وبرزت ندى موسى ملامحها الرقيقة بالمكياج الناعم،حيث اختارت اللون الأحمر الهادئ في الشفاه، مع لمسات البلاشر على الوجنتين.





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