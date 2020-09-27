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فن

أخبار الفن.. انهيار زوجة المنتصر بالله فى الجنازة.. حمل ندى موسى يثير الجدل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد"  العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

لم تتمالك عائلة الفنان الراحل المنتصر بالله نفسها أثناء تشييع جنازته مساء اليوم، ودخلت زوجته فى نوبة بكاء متواصل.

تصاعد جديد تشهده حلقات مسلسل «الوجه الاَخر»، الذي يشارك في بطولته ماجد المصري، وندا موسى، ويعرض حاليًا على شبكة «سي بي سي».

نشرت الفنانة ليلي علوي مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

فأجت الفنانة اللبنانية الوسط الفني والجمهور، بخبر زواجها من الفنان  نبيل خوري.

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورا وهى فى الشهور الاخيرة من حملها وبصحبتها ابنتها  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

تستمر الشائعات في مطاردة النجوم ويتم تداول أخبار كاذبة وغير صحيحة عن حياتهم الشخصية وآخرهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان،  التي انتشرت عنها شائعة انفصالها عن زوجها ، من خلال السطور التالية نرصد أبرز شائعات الانفصال التي طالت النجوم في عام 2020.

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