AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:52 م
دنيا بطمة
دنيا بطمة
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورا وهى فى الشهور الاخيرة من حملها وبصحبتها ابنتها  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وقالت دنيا بطمة : "أحلى يوم مع زوزو" وبدا على دنيا بطمة تغيرات حيث تلقت عديد من التعليقات التى ابدت اعجابها بشكلها. 

و قررت إحدى المحاكم المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة منذ فترة طويلة. 

وقضت المحكمة أيضًا بسجن شقيقتها لمدة عام، بينما حكمت بالسجن النافذ عاما ونصف العام على مصممة الأزياء عائشة عياش.

أُصدر الحكم على الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضيتها بالتشهير بعدد من المشاهير والفنانين وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم "حمزة مون بيبي"، التى تحولت إلى قضية رأي عام. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في قضية «حمزة مون بيبي».. حبس دنيا بطمة 8 أشهر بسبب ابتزاز مشاهير

حدث ليلا.. شيخ الأزهر: يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا.. موقع أمريكي: مصر قوة مرعبة.. وموسيقار يحاول إقناع الفنانة نجاة بالعودة للغناء

أخبار الفن.. حبس دنيا بطمة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها وزوجها.. نيللى كريم تتحدث عن زواجها الجديد.. ظهور نادر لـ حفيد محمود حميدة

فيديوجراف.. الحكم بالحبس 8 أشهر على مطربة مغربية

من البساطة إلى الجرأة.. إطلالات دنيا بطمة من ظهورها الأول وحتى الشهرة

في الأيام الأخيرة من حملها.. إطلالة جذابة لـ دنيا بطمة

ترشيحاتنا

محمد هنيدي يسخر من خسارة مانشستر سيتي بخماسية

قميص نوم لليلة الامتحان.. متحرش الجامعة الأمريكية يعترف

رعب جديد للعالم.. الكشف عن تهديد نووي كبير

مع الموجة الثانية.. علامتان تدلان على الإصابة بـ كورونا

انهيار زوجة المنتصر بالله وابنته أثناء تشييع جثمانه.. فيديو

تعرف على الحالة الصحية للبلوجر "مروة حسن" بعد تعرضها لحادث مروع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة