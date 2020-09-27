تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

وقالت دنيا بطمة : "أحلى يوم مع زوزو" وبدا على دنيا بطمة تغيرات حيث تلقت عديد من التعليقات التى ابدت اعجابها بشكلها.

و قررت إحدى المحاكم المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة منذ فترة طويلة.





وقضت المحكمة أيضًا بسجن شقيقتها لمدة عام، بينما حكمت بالسجن النافذ عاما ونصف العام على مصممة الأزياء عائشة عياش.



