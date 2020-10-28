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محافظات

استئصال ورم يزن 15 كيلو جراما من سيدة بمركز أورام طنطا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:44 م
استئصال ورم يزن 15
استئصال ورم يزن 15 كيلو جرام من سيدة بمركز أورام طنطا
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احمد علي
نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا ، فى استئصال ورم ضخم يزن 15 كيلو جراما، كان ملتصقا بالكلية اليسرى ، لمريضة تبلغ من العمر 46 عامًا .


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وضم الفريق الطبى الدكتور محمد السبروت استشارى جراحة الاورام بالمركز ، والدكتور محمد عبد العال استشاري جراحة الاورام ، والدكتور خميس عبد الله استشارى التخدير بالمركز ، الى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة .


من جانبه أكد الدكتور محمد السبروت أن المريضة  كانت تعانى من آلام شديدة بالبطن منذ اكثر من 3 شهور ، وعقب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ، تبين وجود ورم سرطانى خلف البطن وملتصق بالكلية اليسري والقولون والطحال والشريان الأورطي .


وأضاف "السبروت" انه تم اجراء عملية جراحية للمريضة لاستئصال الورم ووضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية .


من جانبه قال الدكتور اسلام صبرى مدير المركز ، ان المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات بواسطة جراحين على أعلى مستوى ، اكتسبوا العديد من الخبرات التى تمكنهم من إجراء الجراحات الدقيقة .

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