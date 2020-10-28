نائب محافظ قنا يفتتح معرض منتجات شباب صناع بنقادة

افتتح حازم عمر، نائب محافظ قنا، معرض منتجات "مشروع شباب صناع“ لعرض وبيع منتجات الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والصناعات اليدوية الذى نظمته جمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة بقرية كوم الضبع بمركز نقادة، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية.

تفقد نائب المحافظ، المنتجات المعروضة واشاد بمستوى الجودة لتلك المنتجات موجها بالعمل على التسويق الجيد لها مع مساعدة العارضين فى تسويق وبيع منتجاتهم من خلال المنافذ المتاحة حاليا، بالإضافة إلى تنظيم معارض جديدة بشكل موسع فى مختلف مراكز المحافظة.





وأكد عمر، حرص المحافظة علي دعم إقامة مثل هذه المعارض لما لها من دور في المساهمة في الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر.





وأوضح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن مشروع " شباب صناع " يسهم في إتاحة فرص تدريب حرفى حقيقية ودائمة للشباب والمرأة وزيادة فرص الدعم الفنى والمالى لمشروعات الشباب والمرأة، بالإضافة إلى دوره في إحياء الصناعات التراثية التى تتميز بها المحافظة، كما يقدم المشروع يقدم خدمات تسويقية لمنتجات المستفيدين.







وفى الختام فعاليات الافتتاح، سلم نائب المحافظ، عدد من الفتيات شهادات اجتياز التدريب على الصناعات اليدوية بالمشروع .





ووجه المشاركون في المعرض الشكر إلى نائب المحافظ على اهتمامه ورعايته للمعرض الذي يمثل فرصة عظيمة لعرض منتجاتهم وتسويقها مع توفير مكان للعرض مجانى مما يساعدهم على توفير مصدر دخل لهم و لأسرهم يحفزهم على الاستمرار فى تصنيع منتجاتهم.





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