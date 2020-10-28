جامعة بني سويف تنشر 23 بحثا عن فيروس كورونا المستجد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، عن انفراد الجامعة بنشر عدد 23 بحثا عن فيروس كورونا المستجد جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة مجلس الجامعة ، رقم189 بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





وأعرب الدكتور منصور عن سعادته وفخره بالأبحاث المنشورة والتي تهدف لخدمة الإنسانية من أجل القضاء علي الفيرو، ومن هنا كان الاهتمام بزيادة ميزانية البحث العلمي والنشر داخل الجامعة. حيث زادت الابحاث المنشورة خلال الفترة الماضية، اذ تم نشر 540 بحثا عام2017 ، ثم 709 أبحاث عام 2018، و863 بحثا عام 2019، و1040 خلال هذا العام ليحقق النسبة الأعلى في التخصصات الطبية ثم الكيمياء الحيوية ثم الكيمياء تليها العقاقير والمستحضرات الصيدلانية.





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وأوضح رئيس الجامعة، أن زيادة نسبة النشر الدولي فى المجلات العلمية المتميزة يعكس تقدم الجامعة فى مجال البحث العلمى وثقة هذه المجلات فى أبحاث الجامعة، لافتا أن الجامعة تتابع بصفة دورية من خلال مكتب النشر الدولى كافة المواقع التى تقوم بحصر الأبحاث المنشورة على مستوى العالم، مؤكدا على ضرورة ربط البحوث بالصناعة وخدمة المجتمع لتتماشى مع الخطة البحثية القومية.



