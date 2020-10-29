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بين الناس

أهالي قرية البقلية فى الدقهلية يشكون من تهالك المحابس وانقطاع المياه يوميا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عماد إبراهيم المغاورى محمود ، المقيم بقرية البقلية مركز المنصورة محافظة الدقهلية، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من انقطاع المياه بصفة مستمرة.


ويقول فى رسالته : مشكلة المياه في المنطقة قديمة،ونحن نعاني أشد المعاناة ، فالمياه ضعيفة يوميا وتاتى الساعة الخامسة صباحا وتقطع الساعة السادسة صباحا، كما ان المواسير غير صالحه ادميا والمحابس الرئيسية متهالكة وترد المياه الغير صالحة بالمواسير ولا توجد محابس غسيل .  



وناشد المسئولين النظر بعين الرأفة لمئات السكان ومساعدتهم في الحصول على أبسط حقوقهم فى الحياة، وهي نقطة المياه.


للتواصل مع القارئ :٠١٠٦٦٣٧٣٥٥٠
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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