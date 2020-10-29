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منوعات

بريطانية تطلب المساعدة من بوريس جونسون للضغط على اليونان.. اعرف القصة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:03 ص
بريطانية تطلب المساعدة
بريطانية تطلب المساعدة من بوريس جونسون للضغط على اليونان
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يارا زكريا
طلبت بريطانية تدعى "كيري نيدهام"، المساعدة، من رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون"، في خطاب مكتوب أرسلته إليه لحث اليونان على عدم تجاهل اختفاء ابنها منذ عام 1991 في جزيرة كوس اليونانية.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية جاء خطاب هذه السيدة لرئيس الوزراء البريطاني تزامنًا مع احتفالها أمس بعيد ميلاد ابنها الحادي والثلاثين، مشيرةً إلى أنها كتبت إلى كل رئيس وزراء منذ ذلك الحين دون نتيجة ملموسة.

وقالت كيري، صاحبةً الـ 48 عامًا، "أمر محطم للروح، أشعر أننا لم نحصل قط على الدعم من الحكومة، وأنهم لم يتطرقوا إلى قضية طفلي بن علنًا، حيث كان يبلغ من العمر 21 شهرًا عندما اختفى وهو يلعب خارج مزرعة يجري تجديدها بواسطة جده إيدي".


أشار رئيس شرطة جنوب يوركشاير إلى أن إيمانه المهني يؤكد أن بن قُتل في حادث حفار تورط فيه عامل البناء اليوناني كونستانتينوس باركاس، وأن الطفل توفي منذ ذلك الحين ويعتقد أن حفاره شُحن إلى مصر. 

خلال العديد من عمليات البحث في كوس، عثرت الشرطة البريطانية على جزء من صندل جلدي، وسيارة لعبة يعتقد أنها تخص بن، لكن الدم المتحلل الموجود على السيارة في عام 2016 لم يكن مطابقًا.

كتب كيري إلى جونسون، "لقد أمضينا الآن ثلاثة عقود في البحث عن الحقيقة، ولا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، والأدلة المحتملة التي يجب اتباعها، وبصفتك أبًا، لا يمكنك أن تتوقع مني قبول موت ابني والاستمرار في هذا بقية حياتي دون دليل". 

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