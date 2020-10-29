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أخبار العالم

فاوتشي يعلن موعد ظهور لقاح كورونا في أمريكا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شريف سيد
توقع كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، ظهور لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية يناير من العام المقبل 2021. 

وقال فاوتشي وفق ما نقلته "نيوزويك" إن هناك 5 شركات تجري تجارب سريرية على لقاحات فيروس كورونا، حيث توقع إمكانية إتاحة أحدهم بحلول ديسمبر. 

وأضاف أنه عقب انتهاء التجارب، يجب أن تحصل اللقاحات على الإجازة باستخدام طارئ من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. 

وتابع أنه قد تصل فترة الموافقة على اللقاح الجديد حتى شهر يناير من العام المقبل 2021، ليبدأ بعد ذلك التصنيع بكميات كبيرة تصلح للعالم. 

ومن ناحية أخرى، دعت كيت بينجهام، رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، من الجميع عدم التفاؤل بشأن الجيل الأول للقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وحذرت المسئولة البريطانية وفق ما نقلته صحيفة "خبر ترك" التركية من أن تكون التطعيمات الأولى ضد فيروس كورونا معيبة وغير مفيدة للجميع. 

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