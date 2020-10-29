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سيارات

أنواع وطرق تلميع السيارة من الخارج

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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أماني نوار
لا شك في أن تلميع وتشميع السيارة من أبرز العوامل التي تبرز جمالها، وذلك عبر إضافة اللمعان والبريق لطلائها، ومن المفترض أن يقوم التشميع بحماية السيارة من الخدوش والصدأ الذي يصيبها في الشتاء بسبب الأمطار.

ويفضل تلميع وتشميع السيارة للحفاظ على طلائها خاصة مع بداية فصل الشتاء، كما أن هناك طريقتين لتلميع السيارة وهي التلميع  اليدوي، والتلميع الآلي. 

التلميع اليدوي
وهو يتم باستخدام اليد ، وعلى الرغم من احتياج هذه العملية إلى وقت أطول ، إلا أنها تتميز بدقتها، وإمكانية الوصول إلى الخدوش الموجودة في الاماكن الصغيرة.

التلميع باستخدام الآلة
تتم هذه الطريقة باستخدام الآلة ولكنها تتميز بالسرعة في إجراء عملية التلميع، وتحتوي هذه الآلة على على وسادة رغوةٍ متصلة بها، وفي هذه العملية يتم وضع طلاء التلميع وتوزيعه على السيارة، ثم يتم تحريك الوسادة الرغويّة من الأمام إلى الخلف في جميع جوانب وأجزاء السيارة.

كما يجب تنظيف السيارة من وقت لآخر لمنع التصاق بعض الأتربة الدقيقة بالتغليف الشمعي حيث ،تنتشر أحيانًا بعض الأتربة والأوساخ الصغيرة بطلاء السيارة، وهو ما يتطلب تنظيفه من وقت إلى آخر.

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