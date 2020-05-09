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سيارات

تشميع السيارة.. يحافظ علي الطلاء ويحميها من الشمس والأمطار

السبت 09/مايو/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تشميع وتلميع السيارة هي واحدة من أهم الأشياء التي تبرز جمال السيارة خاصة ان التشميع يعمل على الحفاظ على الطلاء وفي هذا التقرير سنعرض أهمية تشميع وتلميع السيارة وعدد المرات التي يجب ان تقوم بها .

بالنسبة لاهمية تشميع السيارة  عند ركن السيارة في الخارج فإن الطلاء يتعرض إلى  بعض الأضرار الناجمة عن فضلات الطيور والحشرات المختلفة وفقا لما جاء في موقع برايت سايد المتخصص في السيارات.

يساعد التشميع في حماية طلاء السيارة من العوامل الجوية المختلفة  مثل أشعة الشمس الحارقة والأمطار الشديدة بالإضافة إلى الرمال والاتربة .

يساهم التشميع على بقاء الطلاء بحالة جيدة لفترة طويلة مما يزيد من قيمتها في حالة عرض السيارة للبيع  كما انه يحافة على طلاء السيارة من إنطفاء لمعانها والصدأ .

وشدد الخبراء على تشميع السيارات مرة كل 3 أشهر في حال ركنها بالخارج دون غطاء وذلك تجنبا لتعرضها للاتربة والأوساخ التي تسقط من الأشجار ولكن في ركن السيارة في جراج المنزل مثلًا، فإنها لن تحتاج للتشميع أكثر من مرتين في العام.
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