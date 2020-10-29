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منوعات

لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:21 ص
تصرف إنساني لإسعاد
تصرف إنساني لإسعاد طفلة مريضة سرطان
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هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تصرفًا مؤثرًا من اثنين من أعضاء الطاقم الطبي في أحد مستشفيات مقاطعة ورسترشاير" في إنجلترا تجاه طفلة في الخامسة من عمرها تصارع مرض السرطان.

وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فقد قرر الطبيب "إيلون كمالارجان" وزميلته "إيما ماندر" أن يحاولا قدر استطاعتهما أداء رقصة باليه أمام الطفلة "إيزوبيل فليتشر" العاشقة لهذا الفن، وبالفعل دخلا إلى غرفتها بالمستشفى على أطراف أصابعهما وكانا يرتديان تنورات قصيرة متعددة الألوان بهدف إدخال جو من البهجة عليها خلال صراعها مع المرض.


وبدت الطفلة مبتهجة بهذه المفاجأة، وسُمع صوت ضحكاتها في الفيديو أثناء محاولة الطبيبين أداء الحركات الراقصة على أنغام موسيقى "بحيرة البجع".

يشار إلى أن الفيديو المرفق قد تم التقاطه في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري ونُشر عبر الإنترنت يوم الاثنين الماضي، وتفاعلت خلاله الطفلة مع الطبيبين وحاولت أن تُظهر لهما مهارتها في الباليه وسط جو من البهجة ساد داخل غرفتها بمجرد حضورهما بهذا الشكل.


وقد حصد الفيديو آلاف المشاهدات والمشاركات خلال فترة وجيزة بعد نشره عبر السوشيال ميديا، ولاقى انتشارًا واسعًا.

وتخضع الطفلة "إيزوبيل" حاليًا للعلاج الكيماوي جراء معاناتها من سرطان الدم الليمفاوي الحاد، بعد أن انتكست حالتها في وقت سابق من العام الجاري، حيث كان قد تم تشخيص إصابتها بالسرطان في شهر مايو لعام 2017، وخضعت بعد ذلك للعلاج على مدار عامين، لكن المرض عاد إليها مجددًا.


لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور
لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور
لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور
لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور
لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور
لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور

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