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منوعات

على كرسي متحرك.. عروس مصابة بمرض مزمن تحقق حلم الزواج من حبيب طفولتها.. شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:42 ص
عروس مصابة بمرض مزمن
عروس مصابة بمرض مزمن تحقق حلم الزواج من حبيب طفولتها
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هدير علاء
حققت سيدة مصابة بمرض مزمن حلم الزواج من حبيب طفولتها بمساعدة العاملين في دار رعاية المرضى المحتضرين الذي تقيم به لتلقي عناية صحية تلطيفية في ظل تدهور وضعها الصحي وإبلاغ الأطباء لها بأن حالتها ميؤوس منها.

وكان العروسان "مارجريدا" و"باولو"، وهما في الأساس من البرتغال، قد ارتطبا بعلاقة عاطفية في مرحلة المراهقة، لكن ظروف الحياة فرقت بينهما وانفصلا عن بعضهما البعض ولم يجتمع شملهما مرة أخرى سوى بعد سنوات، حيث التقيا بالعاصمة البريطانية "لندن".


واضطرت "مارجريدا" إلى الانتقال للإقامة إلى دار للرعاية التلطيفية يوجد بمنطقة "هامبستيد" الواقعة شمال "لندن" في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب مرضها المزمن، الذي لم يتم الكشف عن طبيعته على وجه التحديد، وقررت وشريك حياتها آنذاك الزواج في أسرع وقت ممكن، وبالفعل اتفقا على يوم السابع والعشرين من أكتوبر لعقد قرانهما.

وساعد العاملون بدار الرعاية العروسين في التجهيز لحفل زفافهما، وتزوجا في حضور ثمانية ضيوف، وشوهدت العروس خلال مراسم عقد قرانها جالسة على كرسي متحرك، وظلت في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة لمدة نصف ساعة قبل أن تعود إلى سريرها مجددًا.


ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أحد العاملين في دار الرعاية، ويُدعى "جلين توماس"، قوله إنه مراسم الاحتفال بعقد قران "مارجريدا" و"باولو" أقيمت تماشيًا مع كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات مؤثرة من حفل زفافهما.
على كرسي متحرك.. عروس مصابة بمرض مزمن تحقق حلم الزواج من حبيب طفولتها.. شاهد
على كرسي متحرك.. عروس مصابة بمرض مزمن تحقق حلم الزواج من حبيب طفولتها.. شاهد
على كرسي متحرك.. عروس مصابة بمرض مزمن تحقق حلم الزواج من حبيب طفولتها.. شاهد

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