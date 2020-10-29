أكثر من مليون دولار.. كيم كارداشيان تثير الجدل باحتفال عيد ميلادها الـ 40

أثارت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، الجدل باحتفالها بعيد ميلادها الأربعين؛ بطريقة أثارت استياء المشاهير ومتابعيها، خاصة أن تكلفة الاحتفال بلغت مليون دولار.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقد المشاهير كيم كارداشيان بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها البعض بأنها مروعة، حيث أظهرت كيم أثناء قيامها برحلة إلى جزيرة مارلون براندو الخاصة؛ بمناسبة عيد ميلادها الأربعين وسط وباء كورونا كلفتها مليون دولار .





وسخر المتابعون منها عبر صور "كوميكس"، خاصة أنها كانت تصف نفسها بالتواضع في وقت سابق، ونصحها عازف الروك البريطاني بيتر فرامبتون بالتراجع عن مشاركة صور رحلتها فاخرة مع العائلة والأصدقاء لأن التوقيت سيئ، وقال لها: "هل أنت لا تشعرين بما يريده غالبية الناس خلال أسوأ ارتفاع للفيروس حتى الآن.. إنهم يذهبون إلى بنوك الطعام وليس الجزر الخاصة".





و تلقت كارداشيان قدرًا هائلًا من ردود الفعل الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التفاخر بالاحتفال الفاخر في جزيرة تاهيتي، التي يوجد بها 35 فيلا فقط، ويصل سعر إيجار المكان في الليلة الواحدة إلى 20 ألف دولار في الليلة الواحدة، وحضر الاحتفال مجموعة لا تقل عن 30 شخصًا.





ويذكر أن توفي حتى الآن، أكثر من مليون شخص حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع تسجيل ما يقرب من 43 مليون حالة منذ بدء انتشار الوباء في يناير الماضي.