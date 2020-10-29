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محافظات

إصلاح عطل خط المياه بشارع بهتيم اسكو بشبرا الخيمة.. صور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة المعنية بحى شرق شبرا الخيمة من إصلاح عطل بخط مياه بشارع بهتيم – اسكو بسبب وجود كسر فى أحد مواسير المياه.


تلقى الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة بلاغا بوجود تسرب مائى بشارع بهتيم اسكو وعلى الفور تم استدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى وتبين وجود كسر بأحد مواسير المياه وتم اعمال الإصلاح للعطل واعاده الأمور لنصابها.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة قد تمكنت من ضبط عربه كارو بشارع 15 مايو تقوم بالقاء مخلفات الهدم وتشويه المظهر العام العام وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك وفقا تعليمات بناء محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بأحكام الدور الرقابي من خلال المتابعة المستمرة للقضاء على كل ما يقوم بتشوية المظهر العام للشوارع والميادين.

وقال رئيس حى شرق انه اثناء قيام جولة مسائية برفقة شرطة المرافق تم ضبط عربة كارو محملة بمخلفات هدم تقوم بالقائها ليلا بشارع ١٥ مايو وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الحى بتكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهة كل من يقوم بتشوية وتقليل المجهودات التى تقوم بها أجهزة الحى فى رفع كفاءة منظومة النظافة وتعمل على تشويه المظهر العام الأمر الذى يعمل على إنهاك الأجهزة التنفيذيه لأداء أعمالها فى أعمال النظافة.
إصلاح عطل خط المياه بشارع بهتيم اسكو بشبرا الخيمة.. صور
إصلاح عطل خط المياه بشارع بهتيم اسكو بشبرا الخيمة.. صور
إصلاح عطل خط المياه بشارع بهتيم اسكو بشبرا الخيمة.. صور

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