خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

وأضاف بيومي فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الاستئناف أو الطعن على القرار لن يوقف تنفيذه كما أشاع مؤخرا مؤكدا أنه علي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تنفيذ القرار الصادر من المركز حتي في حالة الطعن عليه من قبل مسؤولي الزمالك .

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح بالفيفا، أن قرار مركز التسوية و التحكيم الرياضي ببطلان لائحة الزمالك غير نهائي و يحق للزمالك الطعن عليه خلال 45 يوما فى مركز التسوية و التحكيم ولكن بدون تعطيل الاجرارات القانونية للقرار .

وأشار بيومي إلي أن القرار الصادر من مركز التسوية و التحكيم الرياضي يقضي باستبعاد أحمد مرتضى وأحمد عادل وحمادة أنور خارج مجلس الزمالك، ويجب تسليم هاني العتال منصبه كنائب للرئيس، وعبد الله جورج كعضو للمجلس.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أمس، الأربعاء، حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من آثار، والتي تم اعتمادها خلال عام 2019 في الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.





وكان ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات، حتى صدر الحكم اليوم في الدعوى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من آثار وثبوت صفة ممدوح عباس في الدخول بالدعوى.





يشار إلى أن نادي الزمالك كان قد أجرى تغييرات على لائحة النظام الأساسي وأجرى انتخابات تكميلية أسفرت عن تواجد أشرف زكي في منصب أمين الصندوق وكل من حمادة أنور وعبد الله جورج وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة.





وبناءً على الحكم الصادر عن مركز التسوية والتحكيم ببطلان اللائحة وإلغاء الانتخابات التكميلية التي أجريت بناءً على هذه اللائحة.





ووفقا للحكم الصادر اليوم، فإن القرار الصادر يقضي بإعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، مع تواجد عبد الله جورج في عضوية مجلس الإدارة.





وسيتم استبعاد الثلاثي أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل من مجلس إدارة نادي الزمالك وفقا للحكم، بالإضافة إلى أشرف زكي الذي سبق وأن أعلن استقالته من منصبه.





وبحسب القرار، فإن نادي الزمالك سيعود للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمينا للصندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة.





وتقدم بالدعوى ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، بصفته عضوا عاملا في النادي، وتم قبولها على ذلك الأساس رغم تأكيد مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي، بطلان عضوية عباس، ولكن قبل مركز التحكيم والتسوية الدعوى، وحكم ببطلان اللائحة.





ومع الحكم ببطلان اللائحة، قبل مركز التسوية والتحكيم بطبيعة الحال عضوية ممدوح عباس في نادي الزمالك.