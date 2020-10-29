AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أجبرته على الابتعاد عن جمهوره.. البابا فرانسيس يلوم "السيدة كوفيد"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
البابا فرنسيس يلوم
البابا فرنسيس يلوم "السيدة كوفيد" لإجباره الابتعاد عن جمهوره
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
حافظ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، باللوم على "هذه السيدة التي تسمى كوفيد" لإجباره على الابتعاد مرة أخرى عن جمهوره العام، والذي كان أصغر بكثير من المعتاد وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز"، تجنب البابا فرانسيس مرة أخرى ارتداء الكمامة، أمس الأربعاء، حتى عندما استقبل عددًا قليلًا من رجال الدين المرتدين الكمامات. بينما كان الأساقفة يرتدون الأقنعة طوال وجود الجمهور، إلا أنهم خلعوها عندما اصطفوا لمصافحة بابا الفاتيكان والتحدث معه لفترة وجيزة على حدة.

أخبر بابا الفاتيكان جمهوره - الذي كان أصغر بكثير من المعتاد بسبب ارتفاع معدل الإصابة - أنه يرغب في النزول والترحيب بهم ، لكن هذا مخالف للإجراءات والاحتياطات التي يجب أن نتخذها لمواجهة "السيدة كوفيد ''.

وطلب البابا فرنسيس، فى لقاء مفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، من الحاضرين "توخي الحذر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".

وقال البابا فرانسيس: "في هذا اللقاء، كما فعلنا في اللقاءات السابقة، سأبقى هنا في مكاني (على المنصة)، وأوضح  : "أود أن أحيي الجميع، لكن يجب أن نحافظ بعد المسافات، تجنبا للعدوى".

وأوضح فرنسيس أن "هذا الأمر -تبادل التحيات عن قرب- يعارض الأسلوب الذي يجب أن نتعامل به مع هذه السيدة التي تدعى كوفيد، وهو يؤلمنا كثيرًا".

وخلص بابا الفاتيكان الى القول، "أحييكم من هنا، لكني أحملكم في قلبي جميعًا"، مبينا أنه "يمكننا أن نصلي لبعضنا البعض من بعيد أيضًا".

وقال القس أوجوستو زامبيني المسؤول الفاتيكاني، وهو عضو رئيسي في لجنة الاستجابة لـ كوفيد-19 التابعة لفرانسيس، الثلاثاء، إنه في سن 83 ومع إزالة جزء من رئته بعد مرض في شبابه، سيكون البابا فرانسيس في خطر كبير إذا أصيب بالفيروس.
وقال زامبيني إنه يأمل أن يرتدي فرانسيس قناعا على الأقل عندما يرحب بالناس خلال التجمعات العامة. مضيفا "نحن نعمل على ذلك".

شوهد فرانسيس يرتدي قناعًا في الأماكن العامة مرتين فقط: في 9 سبتمبر عندما دخل وخرج من جمهوره العام، وفي الأسبوع الماضي خلال صلاة بين الأديان استمرت ساعتين في وسط مدينة روما.

في حين أن حالة رئة البابا فرانسيس من الممكن أن تفسر إحجامه عن ارتداء الكمامة، إلا أنه لم يكن هناك تعليق من الفاتيكان حول سبب سماح مسؤولي البروتوكول لأشخاص آخرين بالاقتراب منه دون ارتداء حماية الوجه.

قال الأشخاص الذين أجروا اجتماعات خاصة معه مؤخرًا إنه لم يتم ارتداء أقنعة ولا يلزم تقديم دليل على اختبارات الفيروس السلبية الأخيرة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطر يقسم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية .. بابا الفاتيكان: القيل والقال طاعون أسوأ من كورونا

بابا الفاتيكان يؤكد ضرورة التباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا.. فيديو

مع عودة المدارس.. تعرفى على القناع الأنسب لحماية طفلك

لأول مرة.. القبض على شاب بتهمة عدم ارتداء الكمامة بالأماكن العامة في بريطانيا.. صور

3 أعراض غير مألوفة تؤكد إصابة طفلك بـ فيروس كورونا.. أيهما أفضل له الكمامة أو قناع الوجه.. وكيف تحمين نفسك وابنك من الوباء

ترشيحاتنا

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيفى عبده تهنئ جمهورها بالمولد النبوى.. شاهد

بحجم برج إيفل.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

سهر الصايغ تتصدر محرك جوجل في ظهورها الأول بالجونة

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

شاهد| اللحظات الأولى لمحيط كنيسة بمدينة نيس الفرنسية بعد حادث الاعتداء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها