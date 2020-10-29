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محافظات

بالوعات تصريف الأمطار جاهزة.. مياه البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
مياه البحر الأحمر
مياه البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ
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إبراهيم جادالله

أعلنت شركة المياه بالبحر الأحمر إتمام عملية مراجعة واختبار بلاعات تصريف مياه الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.


وبحسب بيان، الخميس، جرى تطبيق نموذج محاكاة على الطبيعة بعدة مناطق من خلال ضخ كميات من المياه للتأكد من كفاءة عمل بلاعات تصريف الأمطار لسرعة التعامل مع أي تجمعات مياه.


في السياق، أكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة وضعت خطة شاملة لجميع مدن المحافظة لمواجهة مخاطر السيول.


وتشمل الخطة تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه «خط الكريمات وخط قنا» من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين وكذلك تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة، بجانب إعداد فرق طوارئ من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة، وكذلك فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه في حالات السيول. 


وتشمل أيضًا توفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء أفراد أو معدات ومركبات مجهزة للتعامل الفوري في حالات الطوارئ وتشمل سيارات شفط مياه السيول والطلمبات الغاطسة وطلمبات كابوتة، بالإضافة إلى الحفارات والمولدات وسيارات كسح الصرف الصحي.


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