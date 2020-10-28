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محافظات

هاجم سائحة وابنها ومرشدا مصريا.. أول ظهور للقرش الهائج برأس محمد| شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:42 م
قرش
قرش
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إبراهيم جادالله

تداول عدد من مستخدمى فيسبوك فيديو لقرش من النوع المحيطي رجح الغواصون إنه المتسبب في الهجوم على على سائحة أوكرانية وابنها، ومرشد سياحي مصري، أصيبوا خلال مشاهدة الشعاب المرجانية والغطس بمحمية رأس محمد مساء الأحد، الماضي وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.


وأكد مدرب الغوص الذي قام بتصوير الفيديو لقرش من النوع المحيطي إنه كان في حالة غير عادية "هياج" وكان فى نفس موقع الحادث وهو ما أكدت علية وزارة البيئة أن القرش المتسبب فى الهجوم على السياح من نوع القرش المحيطى .


وكان قد كشف محمد سالم رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة، تفاصيل تعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش فى جنوب سيناء، مضيفا أن هناك 3 إصابات بينهم أجانب 2 أوكرانيين أم وابنها، ومرشد سياحى مصري يرافق مجموعة سياح، والإصابات متوسطة، وحالتهم مستقر، في مستشفى شرم لشيخ.


وأضاف: أن متخصص في عمليات الإنقاذ قام بإنقاذهم، موضحا أنهم كانوا يغوصوا من خلال لانش سياحى، وبعد هجوم القرش بدأ المرشد السياحى يستغيث، ووصل لهم لانش لإنقاذهم، وتم نقلهم إلى مدينة شرم الشيخ ودخولهم المستشفى لاتخاذ اللازم.


لافتًا إلى أن أسماك القرش موجودة في البحر الأحمر بشكل طبيعى ولدينا من أكثر 30 نوعا وبعضها معروف عنها عالميا بعضها يمكن أن يهاجم البشر، ونحن الدولة الأقل التي تتعرض لهذه النوعية من الحوادث.


وقالت وزارة البيئة، إنه ورد إليها بلاغًا يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص الى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، وتم نقلهم  إلى المستشفى لتقديم  الإسعافات الطبية ، وتجرى وزارة البيئة  تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن لتحديد أسباب الحادث .


وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة البيئة، مساء الأحد، إن الأجهزة المختصة تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات  لتحديد نوع السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلى.


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