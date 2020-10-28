مفترس وهاجم 3 أشخاص.. 10 معلومات عن القرش المحيطي المسئول عن حادث شرم الشيخ

أعلنت وزارة البيئة عن نوعية القرش المسئول عن الهجوم الذي تعرض له 3 أشخاص، في منطقة الشارك ريف بمحمية رأس محمد الأحد الماضي، وهو القرش المحيطي.





وهناك عدد من المعلومات يمكن أن نتعرف عليها عن هذا النوع من القروش من خلال بعض المعلومات التالية:





1. له أسماء مختلفة مثل القرش ذو الزعنفة البيضاء أو white tip shark أو القرش المحيطي.





2. يتميز باللون البنى وجسم ممتلئ وطويل، ويتميز باللون الأبيض في أطراف زعانفه كلها وزعنفته الصدرية من أكبر زعانف أسماك القرش على الإطلاق.





3. نظرا للإقبال الشديد لاستخدام زعنفته في الطعام يتعرض للصيد الجائر.





4. معرض لخطر الانقراض طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.





5. يتغذى على التونة والمارلين والحبار والباركودا.





6. حوادث الهجوم التى قام بها على بشر فى مصر قليلة جدا لا تتجاوز أصابع اليد.





7. لديه نشاط حركي كبير، حيث يستطيع السباحة لمسافة 100 كم متواصل ولعمق 2000 متر.





8. يظهر بكثرة مع بداية شهر سبتمبر وحتى ديسمبر وبمناطق مختلفة بالبحر الأحمر.





9. يتواجد بكثرة جنوب البحر الأحمر فى مناطق الفينيسيون والاخوين.





10. التعرض له واستفزازه بالمطاردة خاصة أنه فى الطبيعى لا يبادر بالهجوم، يستفزه ويجعله يهاجم.





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