ختام الدوري.. الاتحاد السكندري في ضيافة أسوان اليوم





ويسعى فريق الاتحاد بقيادة مدربه الجديد حسام حسن لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمحاولة تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري مع انتهاء المسابقة.





وتولى حسام حسن الاتحاد مؤخرا خلفا لـ طلعت يوسف ونجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.





ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، في نصف نهائي كأس مصر.





في المقابل يطمح فريق أسوان في الظهور الأول تحت قيادة مدربه سامي الشيشيني، في تحقيق فوز معنوي على حساب زعيم الثغر، بعدما ضمن الفريق البقاء رسميا في مسابقة الدوري الممتاز.





وأعلن نادي أسوان مؤخرا رحيل أحمد كشري عن تدريب الفريق، وتعيين سامي الشيشيني خلفا له.





ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن أسوان صاحب المركز الرابع.

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على نظيره أسوان اليوم، الخميس، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.