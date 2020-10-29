AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصور الأولى من موقع حادث الطعن الإرهابي في فرنسا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
الصور الأولى من موقع
الصور الأولى من موقع حادث الطعن الإرهابي في فرنسا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن رجلا شن هجوما بسلاح أبيض قرب كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي.

وارتفع عدد قتلى الهجوم إلى 3 أشخاص، بينهم امرأة، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقاله بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة، وتجرى عملية بحث عن شريك حيث تشتبه الشرطة في وجود منفذ ثان للهجوم.

كما أشارت وسائل الإعلام المختلفة إلى سماع دوي 7 طلقات نارية في محيط موقع الهجوم في نيس.

وأرجحت المصادر أن الهجوم وقع داخل كنيسة في نيس.

واعتبر كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، الهجوم الذي وقع قرب كنيسة نوتردام، بـ "الإرهابي".

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتقال 5 أشخاص على خلفية هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو في باريس

تعرف على سبب سماع دوي الانفجار في العاصمة الفرنسية وضواحيها

الشرطة الفرنسية: اعتقال منفذ هجوم الطعن بسكين قرب كنيسة في نيس

شاهد| اللحظات الأولى لمحيط كنيسة بمدينة نيس الفرنسية بعد حادث الاعتداء

ارتفاع قتلى الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية.. وإصابة منفذ الحادث

ترشيحاتنا

حمو بيكا يتصدر تويتر بعد ظهوره مع الراقصة البرازيلية

دفنا سويا.. زوجة تنتحر بعد وفاة زوجها بفيروس كورونا

ماكرون يتوجه لمدينة نيس لمتابعة الحادث الإرهابى

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

هنادي خدها الوبا أشهر مقولة لجرائم الشرف فى السينما.. العلاقات الحرام بين التار والعار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها