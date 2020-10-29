الصور الأولى من موقع حادث الطعن الإرهابي في فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن رجلا شن هجوما بسلاح أبيض قرب كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي.





وارتفع عدد قتلى الهجوم إلى 3 أشخاص، بينهم امرأة، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.





وأعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقاله بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة، وتجرى عملية بحث عن شريك حيث تشتبه الشرطة في وجود منفذ ثان للهجوم.





كما أشارت وسائل الإعلام المختلفة إلى سماع دوي 7 طلقات نارية في محيط موقع الهجوم في نيس.





وأرجحت المصادر أن الهجوم وقع داخل كنيسة في نيس.





واعتبر كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، الهجوم الذي وقع قرب كنيسة نوتردام، بـ "الإرهابي".





وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.



