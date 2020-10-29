عميد آداب عين شمس: سنفعل التعليم الهجين بشكل كامل

قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن كلية الآداب مُستعدة لاستقبال أي موجة جديدة من فيروس كورونا.





لافتًا إلى أن الكلية تتخذ كافة الاجراءا الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب للحد من انتشار العدوي وذلك بالالتزام باراتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة بالمداخل الرئيسية.

وأضاف "مرتضى" في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه في حالة تطور الظروف الراهنة سنعتمد بشكل اساسي علي التعليم الهجين والمنصات الإلكترونية، مشيرًا إلي امكانية استبدال امتحانات الميدترم بابحاث الكترونية كما حدث بالعام الماضي مؤكدًا على أهمية الحفاظ علي صحة الطلاب وأهاليهم

وأكد عميد كلية الآداب بعين شمس علي وجود نظام التكافل الاجتماعي الذي يتح للطلاب شرائح مجانية لتوفير الانترنت لغير القادرين وتخفيض المصروفات الدراسية، مشددا على تعاون الطلاب مع أعضاء هئية التدريس لحل جميع العقبات التي تواجههم.

الجدير بالذكر انه قد قالت حنان كامل وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس إن العملية التعليمية تسير بشكل ايجابي سواء بالتعليم الهجين او من داخل الحرم الجامعي.





مؤكدة على استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال.

وأضافت " كامل " في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " ان امتحانات " الميد تيرم " ستبدأ من الاسبوع السابع بالدراسة وذلك بعد التأكد من سلامة صحة الطلاب واستكمال العملية الدراسية بشكل طبيعي.





لافتة الي ان الامتحانات ستتم بشكلها المعتاد حيث إن الامتحان سيتم بشكل مقالي لمدة ساعة داخل قاعات التدريس وذلك باتخاذ كافة الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.



