استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الأتربة والقمامة بالزقازيق..صور

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باستمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتأكد من إنارة الطرق العامة والفرعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة وذلك حفاظا علي المظهر الجمالي للمحافظة.

ومن جانبه فقد أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمالها منذ الصباح الباكر للارتقاء بمستوى النظافة العامة والتجميل ورفع السافوحة بالطرق الرئيسيه والفرعية .

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وأضاف خالد أمين جمعة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم شن حملات مكبرة لرفع جميع الاشغالات ومنع اى تجمعات على الطرق ونظافة الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز.

وأشار "جمعة " الي انه جاء ذلك بالتنسيق مع مديرأدارة تحسين البيئة وتم رفع تراكمات القمامة والأتربة من شارع الزراعة وأبو أحمد وأبوالسعود وأبوعرفة ودوران الشوبك والغاز وشارع المنصورة وشارع الغشام وعلاء الدين.