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محافظات

مصادرة 32 شيشة خلال حملات تفتيشية على المقاهي المخالفة بالزقازيق في الشرقية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور علي المحال التجارية والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية حرصًا علي سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم علي غير الملتزمين.


وأكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ان رئاسة المركز شنت حملات ميدانية  للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا و اسفرت الحملة عن تشميع مقاهي مختلفه لتقديمهم الشيشه لروادها وتمت مصادرة ٣٢ شيشة بقري الاشراف والنخاس وتل حوين التابعة للوحدة المحلية بشيبة بنطاق مركز الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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وأشار رئيس مركز ومدينة الزقازيق الي انه تستمر الحملات المفاجئة علي المحال والمقاهي والأسواق للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية والتأكد من التزام اصحابها والمترددين بارتداء الكمامة الواقية حرصًا علي سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.


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