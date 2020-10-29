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محافظات

استمرار إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية في الشرقية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:59 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شن حملاتها المستمره لرصد أي حاله تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزاله الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


وأضاف محافظ الشرقية انه كلف رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظًا على الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.


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وأشار الي انه قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم الازالات برئاسة المركز و رئيس الوحدة المحلية بشهداء ٢ بحر البقر  وحماية امنية من مركز الشرطة بشن حملة لازالة ٢حالة تعدي علي مساحة١٥٠ متر بناحية  الوحدة المحلية بحر البقر عبارة عن مباني بالطوب الدبش الابيض كما تم تنفيذ ازالة لحاله تعدي  في المهد بمساحة٤٥ متر مباني بالطوب الدبش الابيض بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية ليصبح اجمالي الحالات التي تم ازالتها ٣ حالات علي مساحة ١٩٥ متر وقد تم ضبط المخالفين وعرضهم على النيابة العسكرية.


كما قامت رئاسه مركز ومدينة أبوحماد بالتصدي لحاله تعدي بالبناء المخالف بنطاق المدينة  عباره عن حوائط مقامه بالطوب الأحمر بمساحه ٦٠متر لشونه رخام وتم ازالتها في المهد و اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالف.

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