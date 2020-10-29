استمرار أعمال التجميل والتطهير ورفع تراكمات القمامة بحى ثاني الزقازيق.. صور

أكدت ثناء فوزى رئيس حى ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية أنه تم التنبية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة على مدار اليوم ورفع تجمعات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.





وأضافت رئيسه حى ثان الزقازيق أنه تم ،اليوم، شن حملة مكبرة بالتعاون مع نواب الحى وإدارة تحسين البيئة للمرور على أعمال النظافة بشارع السادات وشارع الجيش ومنطقة الحكماء والصيادين ومنطقة القناطر التسعة والنجدة ، وسويقة ابوعامر وذلك لمتابعة أعمال رفع تجمعات القمامة،ونقلها إلى المقلب العمومى بالغار حفاظا علي سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وللوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشارت ثناء فوزي أنه تم متابعة أعمال التجميل بمنطقة الصيادين أمام مدرسة الصم والبكم والمدرسة الفكرية وكلية التربية النوعية حيث تم دهان البندورات ودهان سور المدرسة الفكرية وسور مدرسة الصم والبكم وتم تهذيب الأشجار وتقليمها وأعمال التطهير بالمنطقة ولاتزال الأعمال مستمرة على مدار اليوم.