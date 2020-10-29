أمن الأبرياء في خطر.. أمريكا تعلق على الهجمات الإرهابية الحوثية ضد السعودية

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، هجمات مليشيا الحوثي على الأراضي السعودية.





وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ندين هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المملكة العربية السعودية والتي تهدد الأمن الإقليمي وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، بمن فيهم الأمريكيين أيضا".





وطالب مليشيات الحوثي بالتوقف عن العمل مع إيران، وتهديد أمن المنطقة، داعيا إياهم إلى مساعدة الشعب اليمني.





وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن أمس الأربعاء، إحباط هجمات إرهابية خططت لها ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين في السعودية، وذلك لليوم الخامس على التوالي.





وأصدر مجلس التعاون الخليجي، بيانًا أدان فيه استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، عبر إطلاق طائرات مسيرة ومفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.





وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، على أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تهدد أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.



