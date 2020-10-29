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محافظات

محافظ مطروح يتفقد إنشاء مبني خدمي في الكيلو 4 ويستجيب لمطالب المواطنين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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أيمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أعمال إنشاء المبنى الخدمى والتجارى بمنطقة عمارات الكيلو 4 الجديدة والذى تنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة.


وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان أن المبنى سيتكون من 4 أدوار  تضم مكاتب وحدات إدارية خدمية ومحلات تجارية ووحدات استوديو لخدمة أهالي المنطقة السكنية، وسيتم غدا البدء فى وضع الأرضية الخرسانية بعد الانتهاء من أعمال الحفر بالإضافة الى مخطط لانتظار السيارات، مع عمل لافتة إعلانية يحمل تفاصيل ومواصفات المبنى ومشتملاته لتعريف الجمهور به.

كما حرص محافظ مطروح  خلال الجولة الميدانية على الاستماع لمطالب أهالي المنطقة، حيث وجه محافظ مطروح لمنطقة تليفونات مطروح بسرعة توصيل خدمة التليفونات للمنطقة خاصة مع حاجة الطلاب لتوفير الخدمات التعليمية عن طريق الانترنت .,كذلك الموافقة على إقامة مسجد بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعة ، والموافقة على إقامة سور حول العمارات السكنية،  وسرعة مراجعة بيارات الصرف وتغطيتها، كذلك التشديد على سرعة إعادة الشيء لأصله بالحارة البطيئة بالطريق الساحلى بعد الانتهاء من توصيلات الغاز الرئيسية للتسيير على المواطنين وحركة السير.

كما وجه محافظ مطروح لإدارة المرور بمنع وقوف سيارات بيع الطوب على الطريق بجانب العمارات السكنية  ونقلهم الى الموقع المحدد لهم بالكيلو 8.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان ومجلس مدينة مرسى مطروح والاستثمار والشئون القانونية لعرض موقف  أحد المشروعات الاستثمارية بجانب  العمارات السكنية  الجديدة بالكيلو 4 وتحديد المساحة والابعاد.
محافظ مطروح يتفقد إنشاء مبني خدمي في الكيلو 4 ويستجيب لمطالب المواطنين
محافظ مطروح يتفقد إنشاء مبني خدمي في الكيلو 4 ويستجيب لمطالب المواطنين
محافظ مطروح يتفقد إنشاء مبني خدمي في الكيلو 4 ويستجيب لمطالب المواطنين
محافظ مطروح يتفقد إنشاء مبني خدمي في الكيلو 4 ويستجيب لمطالب المواطنين
محافظ مطروح يتفقد إنشاء مبني خدمي في الكيلو 4 ويستجيب لمطالب المواطنين

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