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فن

بينهم بطل مسلسل 100 وش.. أغرب إطلالات الفنانين في مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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مريم عزت
يتسابق الفنانون والفنانات فى كل عام بـ مهرجان الجونة السنيمائى، في الظهور بشكل مختلف مع تجديد اللوك الخاص بهم. 

هناك عدد من كبير من الفنانين اثاروا جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب اطلالاتهم غير المتوقعة. 

_ الفنانة شرين رضا 
اعتمدت الفنانة شرين رضا ،  فى اول يوم بـمهرجان الجونة السنيمائى على السجادة الحمراء بـفستان اسود به الوان متعددة وفى الظهر يوجد ريش.

_ سينتيا خليفة 
ظهرت سينتيا خليفة بـبدلة رصاصى فى اول ايام مهرجان الجونة فى دورتة الرابعة ، كما ظهرت بـبطن مكشوف دون توب. 

_ الفنان اسلام ابراهيم 
اثار الفنان اسلام ابراهيم جدلا على مدار الايام الماضية من مهرجان الجونة السنيمائى، بسبب ظهوره غير التقليدى ببدلة سوداء عليها صورته باحدى الاطلالات التى ظهر بها بالمهرجان . 

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كما ظهرت إحدى ضيفات مهرجان الجونة السينمائى، بفستان زيتى جريء مفتوحا أثار الجدل لعدم احتوائه على بطانة. 

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان بـ اكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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