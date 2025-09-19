قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
دعاء العام الدراسي الجديد للمعلمين والطلاب لتيسير العلم والنجاح والتوفيق
وزير الدفاع الباكستاني يفجر مفاجأة: السلاح النووي جزء من اتفاقنا مع السعودية
إسرائيل تعترض على زيارات الصليب الأحمر لأسرى غزة في سجونها
ابنة ضحية بورسعيد: أمي بحثت عن سند فكان هو قاتـ لها
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة
محمد الاسكندرانى

اختتم قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار – ممثلاً في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم – فعاليات برنامج المدرسة الصيفية “اكتشف”، الذي أطلق قبل عامين بهدف تمكين هذه الفئة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف، أن إقامة فعاليات خاصة لختام البرنامج يجسد التزام الوزارة بتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الهمم من خلال المتاحف المصرية، بما يرسخ دور المتاحف كمنارات ثقافية وتعليمية شاملة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة عبد العزيز، المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم والمشرف العام على تنظيم الفعاليات، إن حفل الختام أقيم في متحف هيئة قناة السويس، وتضمن جولة بحرية مميزة بالقناة، إلى جانب معرض فني لأول مرة يُبرز إبداعات المشاركين من ذوي الإعاقة الذهنية والأيتام وكبار السن ومرضى السرطان، الذين قدّموا أعمالاً متنوعة بدعم من مدربين متخصصين ومسؤولي التربية المتحفية. 

وشملت الأعمال مشغولات يدوية، مجسمات، حُلي، مكرمية، مشغولات من النحاس والكونكريت والشمع، لوحات فنية، أعمال طباعة على القماش، منتجات من إعادة التدوير، وأعمال مستوحاة من التراث الأثري.

كما تضمن البرنامج ورشًا فنية بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، شملت ورش حُلي بالخرز، أورجامي، إعادة تدوير، ورسم وتلوين مستوحى من القطع الأثرية، إضافة إلى فقرات موسيقية وغنائية لتعزيز البعد الترفيهي والتفاعلي.

متحف محمد على بالمنيل 

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم مسؤولي أقسام التربية المتحفية لذوي الهمم تقديرًا لجهودهم في المدرسة الصيفية الثانية، كما فاز متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بجائزة المركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025، إلى جانب تكريم الفنانين المتطوعين الذين ساهموا في إنجاح البرنامج.
 

المجلس الأعلى للآثار متحف قصر الأمير محمد على اثار متاحف مصر

