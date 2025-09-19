يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من النصيرات، إن المنظومة الصحية في غزة تشهد انهيارًا شبه تام، في ظل التوسع الإسرائيلي في عملياته العسكرية واستهدافه المتكرر للمستشفيات والطواقم الطبية.

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، أن بعض المستشفيات، مثل مستشفى «الرنتيسي» للأطفال، تعمل بأكثر من 300% من طاقتها الاستيعابية، رغم أنها تعرضت للقصف الإسرائيلي قبل أيام، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالطابق العلوي.

وأضاف أن مستشفى القدس، وهو من أكبر المشافي المتبقية في مدينة غزة، شهد اليوم إصابة مسعفين اثنين بعد استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة لمجموعة من المواطنين والمسعفين في حي تل الهوى.

وأشار المراسل إلى أن الغارات الجوية العنيفة تركزت خلال الساعات الماضية في الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة غزة، وتحديدًا في حي الزيتون، وأطراف حي الصبرة، إضافة إلى استخدام طائرات «كوادكوبتر» في استهداف مخيم الشاطئ غربي المدينة.

وتستهدف الآليات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة الكرامة والمخابرات المناطق الشمالية الغربية للمدينة، ما جعل التحرك في مناطق مثل مفرق القوقو داخل مخيم الشاطئ محفوفًا بالخطر بسبب الرصد الدقيق للطائرات المسيّرة.

وارتفع عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 26 شهيدًا على الأقل، في حصيلة غير نهائية، إثر استهداف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين قرب ملعب فلسطين في حي الرمال، بالإضافة إلى قصف شقة سكنية في برج داوود وسط المدينة.