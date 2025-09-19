قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة حلوان مستعدة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025–2026
صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من النصيرات، إن المنظومة الصحية في غزة تشهد انهيارًا شبه تام، في ظل التوسع الإسرائيلي في عملياته العسكرية واستهدافه المتكرر للمستشفيات والطواقم الطبية.

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، أن بعض المستشفيات، مثل مستشفى «الرنتيسي» للأطفال، تعمل بأكثر من 300% من طاقتها الاستيعابية، رغم أنها تعرضت للقصف الإسرائيلي قبل أيام، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالطابق العلوي.

وأضاف أن مستشفى القدس، وهو من أكبر المشافي المتبقية في مدينة غزة، شهد اليوم إصابة مسعفين اثنين بعد استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة لمجموعة من المواطنين والمسعفين في حي تل الهوى.

وأشار المراسل إلى أن الغارات الجوية العنيفة تركزت خلال الساعات الماضية في الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة غزة، وتحديدًا في حي الزيتون، وأطراف حي الصبرة، إضافة إلى استخدام طائرات «كوادكوبتر» في استهداف مخيم الشاطئ غربي المدينة.

وتستهدف الآليات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة الكرامة والمخابرات المناطق الشمالية الغربية للمدينة، ما جعل التحرك في مناطق مثل مفرق القوقو داخل مخيم الشاطئ محفوفًا بالخطر بسبب الرصد الدقيق للطائرات المسيّرة.

وارتفع عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 26 شهيدًا على الأقل، في حصيلة غير نهائية، إثر استهداف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين قرب ملعب فلسطين في حي الرمال، بالإضافة إلى قصف شقة سكنية في برج داوود وسط المدينة.

