وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


محمود محيي الدين: حياة كريمة تكافح الفقر وتوفر خدمات التعليم والصحة للأولى بالرعاية

طالب الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، باستمرار مبادرة حياة كريمة وتدعيمها وتمويلها، مشددًا، على أنها معتبرة ومنسجمة مع  أهداف التنمية المستدامة تكافح الفقر وتوفر الاحتياجات الأساسية لعموم الناس، وترتقي بالتعليم والرعاية الصحية وتنفذ أمورا حياتية رئيسية لأهالي القرى والمدن الأصغر، كما أنها تدعم الأولى احتياجا بالرعاية والمساندة، كما أنها تحشد لكل هذه المجالات أبناء الطبقة الوسطى.

برئاسة أبو العينين.. تفاصيل البيان الختامي لمؤتمر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، قيام النائب النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، بتقرير لجنة السياسات بالجمعية البرلمانية، مشيدا بما تضمنه من تعبير صادق عز الوضع الحالي في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من مرارة العدوان الإسرائيلي.


نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المفوضية الأوروبية أكدت أن 600 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعانون من أوضاع صعبة، مشيرا إلى أن ما يتم بمثابة حرب إبادة وتجويع تتم من العدو الصهيوني ضد أهالينا في غزة.

حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى إسرائيل، قائلا "إياكم ودفع الفلسطينيين نحو التهجير، لأنه لن نسمح بالمساس بالأمن القومي المصري، فحدود مصر خط أحمر وتصفية القضية الفلسطينية خط أحمر.

غير اسمك.. ياسمين عز تكشف حلّا مثيرا لأزمة إمام عاشور
علقت الإعلامية ياسمين عز على خبر إصابة اللاعب إمام عاشور بفيروس A؛ قائلة: «مركزين مع إمام عاشور ليه الراجل جاله فيروس A اللي مش بيجي غير للأطفال في الحضانة ودا راجل كبير رياضي واخد باله من صحته وبيتمرن، إمام عاشور العين صابته لدرجة إن وكيل أعماله دخل في مشكلة مع نادي وقالوله هيجمدوا المفاوضات، يعني عيان ومحسود ومتجمد، ناقص أي تاني يحصله».

رئيس هيئة قضايا الدولة: حصلنا أكثر من 9 مليارات جنيه لخزانة الدولة في يوليو وأغسطس 2025
أكد المستشار  حسين مدكور  رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه تم تأسيسي إدارة للتواصل مع الهيئات والجهات المصرية لتسريع وتيرة حل المشكلات القانونية وإعداد البروتوكولات .


حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أكدت حركة حماس، أن الحركة لن تكون حريصة على حياة المحتجزين طالما قرر نتنياهو قتلهم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

5 أكتوبر محاكمة مدير أعمال حمو بيكا بتهمة النصب

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

25 سبتمبر محاكمة متهمين بالتعدي على المحامية همت الأزهري

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

