مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو

محمود محيي الدين: حياة كريمة تكافح الفقر وتوفر خدمات التعليم والصحة للأولى بالرعاية

طالب الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، باستمرار مبادرة حياة كريمة وتدعيمها وتمويلها، مشددًا، على أنها معتبرة ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة تكافح الفقر وتوفر الاحتياجات الأساسية لعموم الناس، وترتقي بالتعليم والرعاية الصحية وتنفذ أمورا حياتية رئيسية لأهالي القرى والمدن الأصغر، كما أنها تدعم الأولى احتياجا بالرعاية والمساندة، كما أنها تحشد لكل هذه المجالات أبناء الطبقة الوسطى.

برئاسة أبو العينين.. تفاصيل البيان الختامي لمؤتمر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، قيام النائب النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، بتقرير لجنة السياسات بالجمعية البرلمانية، مشيدا بما تضمنه من تعبير صادق عز الوضع الحالي في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من مرارة العدوان الإسرائيلي.



نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المفوضية الأوروبية أكدت أن 600 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعانون من أوضاع صعبة، مشيرا إلى أن ما يتم بمثابة حرب إبادة وتجويع تتم من العدو الصهيوني ضد أهالينا في غزة.

حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى إسرائيل، قائلا "إياكم ودفع الفلسطينيين نحو التهجير، لأنه لن نسمح بالمساس بالأمن القومي المصري، فحدود مصر خط أحمر وتصفية القضية الفلسطينية خط أحمر.

غير اسمك.. ياسمين عز تكشف حلّا مثيرا لأزمة إمام عاشور

علقت الإعلامية ياسمين عز على خبر إصابة اللاعب إمام عاشور بفيروس A؛ قائلة: «مركزين مع إمام عاشور ليه الراجل جاله فيروس A اللي مش بيجي غير للأطفال في الحضانة ودا راجل كبير رياضي واخد باله من صحته وبيتمرن، إمام عاشور العين صابته لدرجة إن وكيل أعماله دخل في مشكلة مع نادي وقالوله هيجمدوا المفاوضات، يعني عيان ومحسود ومتجمد، ناقص أي تاني يحصله».

رئيس هيئة قضايا الدولة: حصلنا أكثر من 9 مليارات جنيه لخزانة الدولة في يوليو وأغسطس 2025

أكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه تم تأسيسي إدارة للتواصل مع الهيئات والجهات المصرية لتسريع وتيرة حل المشكلات القانونية وإعداد البروتوكولات .



حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم

أكدت حركة حماس، أن الحركة لن تكون حريصة على حياة المحتجزين طالما قرر نتنياهو قتلهم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .