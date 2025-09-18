حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم

أكدت حركة حماس، أن الحركة لن تكون حريصة على حياة المحتجزين طالما قرر نتنياهو قتلهم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت حماس: “المحتجزون الإسرائيليون موزعون داخل أحياء مدينة غزة”.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 5 جنود في لواء جولاني رفضوا القتال في غزة حيث أُبعد 3 منهم بينما اعتقل 2 بالسجن العسكري.

وتواصل قوات الاحتلال عملياتها داخل قطاع غزة حيث هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصعيد عسكري واسع ضد قطاع غزة، محذرا من "تدمير كامل" للمنطقة في حال لم تستجب حركة حماس لشروط إسرائيل، وعلى رأسها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وتجريد الحركة من سلاحها.

