رئيس هيئة قضايا الدولة: حصلنا أكثر من 9 مليارات جنيه لخزانة الدولة في يوليو وأغسطس 2025

أكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه تم تأسيسي إدارة للتواصل مع الهيئات والجهات المصرية لتسريع وتيرة حل المشكلات القانونية وإعداد البروتوكولات .



وقال حسين مدكور في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" حصلنا أكثر من 9 مليارات جنيه لخزانة الدولة في شهري يوليو وأغسطس 2025 ".



وأكمل حسين مدكور :" انعقاد مؤتمر رؤساء هيئات قضايا الدولة في الوطن العربي في مصر لأول مرة احتفالا بمرور 150 عاما على تأسيس هيئة قضايا الدولة المصرية ".

وتابع حسين مدكور :" أصدرنا كتاب تحت عنوان " قضايا الدولة.. صفحات من نور" لتوثيق تاريخ الهيئة وأبرز اعلامها منذ تأسيسها ".